Thiem vervult zijn kinderdroom met toernooiwinst in thuiswedstrijd

Ackermann blijft sprintende Nederlan­ders in Ronde van Polen voor

19:16 De openingsetappe in de Ronde van Polen is gewonnen door Pascal Ackermann. In de 132,3 kilometer lange rit met start en finish in Kraków was de Duitser van BORA-hansgrohe in een massasprint net iets sneller dan de Nederlanders Fabio Jakobsen en Danny van Poppel.