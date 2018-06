Thiem soepel naar finale Roland Garros

VOORBESCHOUWING Kloetinge gaat van eigen kracht uit: 'Laat ze maar komen!'

12:06 VLISSINGEN – In de schaduw van Hoek en Goes – die beide nog in de race zijn voor een ticket voor de derde divisie – is ook Kloetinge bezig zich omhoog te werken in de voetbalpiramide. Door de 1-2-zege bij DTS Ede van afgelopen zaterdag (na verlenging) is een terugkeer in de hoofdklasse weer een stapje dichterbij. Zaterdag wacht Sportlust’46.