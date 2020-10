Thiem pas na vijf sets langs wildcardspeler Gaston

Hockey­sters Rapide spelen gelijk, Goes verliest onverwacht en ook Olympia komt tekort

18:37 HULST - In de derde klasse van de hockeycompetitie voor vrouwen speelde Rapide wat ongelukkig gelijk tegen het op de tweede plaats staande Barendrecht. Een klasse lager verloor Goes tegen de verwachtingen in met 2-3 van een sterk Prinsenbeek. Olympia was beter dan thuisploeg Zevenbergen, maar was minder scherp in de afwerking en verloor daardoor met 2-1. In die vierde klasse ging het duel Walcheren-Gilze-Rijen niet door wegens coronaperikelen bij Gilze-Rijen. Bij de mannen speelde Olympia met 2-2 gelijk tegen DDHC.