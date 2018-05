Thiem maakt einde aan record Nadal

Veere is niet bang voor de concurrent

19:58 VEERE - De topper in de vierde klasse A van het zaterdagvoetbal is zaterdagmiddag niet alleen een duel tussen twee titelkandidaten. Thuisploeg Veere heeft met Alex Bakker namelijk een keeper in huis die dit seizoen al elf keer de nul hield, terwijl Luctor Heinkenszand met Martijn Simonse juist de meest scorende speler op de Zeeuwse velden in de gelederen heeft. Beide mannen verkeren in bloedvorm en zien de kraker in de titelrace dan ook met vertrouwen tegemoet, maar wie gaat er vandaag winnen?