Thiem knokt zich naar finale in Peking

Turnsters vangen elkaars fouten op: ‘Ze zijn allemaal ongeloof­lijk nodig geweest’

14:55 Er werd heel wat gelachen, geknuffeld, gehuild en gegiebeld binnen het Nederlandse turnkamp in Stuttgart. De ontlading over de olympische teamkwalificatie was kolossaal in het de al even kolossale Hanns-Martin Schleyer Halle. Een last viel van de ranke schouders van Sanne en Lieke Wevers, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser en Tisha Volleman.