Thiem en Zverev missen halve finales

Tolhoek eindigt in gitzwarte Ronde van Polen op de dertiende plaats

16:47 BUKOWINA TATRZÁNSKA - Antwan Tolhoek is de Ronde van Polen als dertiende geëindigd. In de laatste etappe werd de wielrenner uit Yerseke 25ste, op 2 minuten en 15 seconden van ritwinnaar Matej Mohoric. De Sloveen van Bahrein Merida ging er in de slotetappe al vroeg in de koers vandoor en had op de streep 55 seconden voorsprong op Neilson Powless.