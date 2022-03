Terneuzense Boys sleept ‘zes punten’ over de streep tegen Papendrecht dankzij onduidelijk doelpunt

Kwalificatie LIVE | Max Verstappen strijdt in Djedda met Ferrari om pole position

Max Verstappen zint in Saoedi-Arabië op revanche na de verloren openingsrace in Bahrein. Hoe goed inhalen op het snelle stratencircuit van Djedda mogelijk is blijft een vraagteken, dus er is de wereldkampioen alles aan gelegen om een goede kwalificatie af te werken. Wie pakt pole position? Wordt het weer een Ferrari, of toch een Red Bull?

17:58