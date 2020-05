Tenniswereld wacht helse klim: ‘We moeten weer de Mount Everest op’

Gevaert zet handteke­ning onder nieuw contract bij Hoek

10:03 HOEK - Het heeft even geduurd, maar de handtekeningen zijn deze week eindelijk gezet. Lieven Gevaert is ook komend seizoen hoofdtrainer van Hoek, de club waar hij sinds augustus van het afgelopen jaar werkzaam is. De Belgische oefenmeester heeft zijn contract met één jaar verlengd en hoopt snel weer het veld op te mogen met zijn selectie.