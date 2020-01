Tennistoernooi in Canberra verplaatst vanwege enorme bosbranden

Goes-doel­man Lorenzo Hoekman zet een streep door dit seizoen

2 januari GOES - De voetballers van Goes werkten donderdagavond de eerste training van het nieuwe kalenderjaar af. Interim-trainer Daan Eikenhout stond nog steeds voor de groep, want er is nog altijd geen vervanger gevonden met de juiste trainerspapieren. ,,Elke keer als we een trainer spreken, ketst het af”, benadrukt bestuurslid Hugo Barends. ,,Volgende week hebben we weer contact met de KNVB.”