Tennissters weer naast China na opgave Xinyu Wang tegen Arantxa Rus

Billie Jean King Cup Nieuwe klap voor tennis­sters: 2-1 achter­stand na verlies Pattinama-Kerkhove

15:45 Lesley Pattinama-Kerkhove heeft het Nederlands vrouwenteam niet aan een punt kunnen helpen in de confrontatie met China in de Billie Jean King Cup. De Zeeuwse verloor in drie sets van Xiyu Wang (3-6 7-5 4-6), waardoor Oranje op een 2-1-achterstand is gekomen. Op Arantxa Rus rust nu de zware taak later zaterdag de stand in het vierde enkelspel gelijk te trekken.