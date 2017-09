Tennissters moeten in Fed Cup toch naar VS

Zeeuwse darts­in­ter­na­ti­o­nal Schoremans droomt van Lakeside

18:13 TERNEUZEN - De tranen biggelden 2 juli 2017 over de wangen van Rowdy Schoremans (27). Hij had zojuist in Nijkerk zijn vierde partij op het kwalificatietoernooi voor de nationale selectie gewonnen en kon dat zelf nog niet geloven. De darter uit Terneuzen sloeg zijn armen achter zijn hoofd, stak er daarna eentje uit naar zijn tegenstander en de officials bij het bord en liet zijn emoties ineens de vrije loop. Er was zojuist een droom uitgekomen, want hij zat door zijn zege bij het Nederlands team. Dat opende in binnen- en buitenland deuren.