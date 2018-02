Tennissters maatje te klein voor VS

Hogenkamp verloor zaterdag haar eerste enkelpartij ook van Coco Vandeweghe. Arantxa Rus was niet opgewassen tegen Williams.



Hogenkamp kwam in de eerste set snel op een achterstand van 3-0. De tennisster uit Doetinchem vocht zich echter sterk terug en bleef tot 5-6 bij. Hogenkamp werd daarna gebroken en moest de eerste set afstaan. In de tweede set werd ze opnieuw snel gebroken, waarna Williams uitliep naar 6-1.



Hogenkamp speelde zaterdag ook sterk tegen Vandeweghe, maar slaagde er net niet in de winst naar zich toe te trekken. ,,Ik denk dat Coco haar gisteren moe heeft gemaakt. Er lag druk op mij om het af te maken en druk op haar om Nederland er in te houden. Ik denk dat ik daar iets beter mee omging", zei Williams.



Hoewel de strijd om een plek in de halve finales al is beslist, wordt nog wel het dubbelspel afgewerkt. Namens de Amerikaanse ploeg verschijnen Venus en Serena Williams op de baan. Voor Serena betekent dat haar officiële rentree na een jaar afwezigheid. De 36-jarige Williams beviel in september van een dochter. Ze sloeg vorige maand de Australian Open over, omdat ze nog niet helemaal fit was.



Het team van captain Paul Haarhuis speelt nu in april een promotie/degradatieduel om behoud van de plek in de wereldgroep. Kopvrouw Kiki Bertens ontbrak in de wedstrijd tegen de Verenigde Staten.