Tennisster Zheng heel dicht bij eerste titel op WTA-Tour

Zheng wacht nog wel een zware opgave. Haar tegenstander in de finale is Arina Sabalenka, de nummer twee van de plaatsingslijst. De Wit-Russische had heel wat minder problemen met de Kroatische Donna Vekic: 6-4 6-3. Sabalenka kan haar tweede toernooiwinst van dit jaar boeken na eerder succes in Shenzhen. Zheng was ongeplaatst, ze is de nummer 55 van de wereld.