Tennisster Vinci kondigt afscheid aan

Hoondert: Africa Eco Race zwaarder dan Dakar Rally

29 november KAPELLE - Etienne Lavigne, de racedirecteur van de Dakar Rally, belde Adwin Hoondert het afgelopen jaar een stuk of zeven keer op. Met de vraag of de trucker uit Hoedekenskerke alsjeblieft in januari 2018 naar Zuid-Amerika wilde komen. ,,Dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat de baas zelf belde”, vertelt de 51-jarige Bevelander. ,,Het geeft wel aan hoe moeilijk ze het hebben om een mooi deelnemersveld te krijgen.”