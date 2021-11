Tennisster Schuurs loopt dubbelfinale op WTA Finals mis

AV’56 annuleert Zakloop in Nisse vanwege coronare­gels

NISSE - De Zakloop in Nisse, die op 28 november zou plaatsvinden, gaat ook in 2021 niet door. De organisatie, die in handen is van AV'56, zegt dat het voor hen niet mogelijk is om te voldoen aan de aangescherpte coronaregels.

16 november