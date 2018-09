Tennisster Parmentier schrijft tweede WTA-titel op haar naam

Parmentier zegevierde eerder dit jaar al in Istanbul. Dat betekende haar eerste titel sinds 2008, toen ze won in Bad Gastein. In 2007 pakte Parmentier in Tasjkent haar eerste titel op het hoogste niveau. De Française maakte door haar zege op het hardcourt in Quebec een flinke sprong op de wereldranglijst, van 69 naar 48. Kiki Bertens, die sinds de US Open niet meer in actie kwam, bleef op plek twaalf staan. De 24-jarige Pegula schoot door haar finaleplaats omhoog van positie 227 naar 141.