Tennisster heeft acht vingers en zeven tenen, maar staat toch op Australian Open

Meulmees­ter is klaar met Goes en keert terug naar ‘Erremuu’

12 januari ARNEMUIDEN - Na vier seizoenen vertrekt Brian Meulmeester (25) bij Goes. De doelman keert terug bij de club waar hij zijn eerste stappen als voetballer zette: Arnemuiden. Nadat hij besloot om de derdedivisionist te verlaten, was de keuze makkelijk. ,,Ik had maar één optie in mijn hoofd en dat was Erremuu.”