Tennissers VS schakelen België uit in Davis Cup

Hoek moet tegen Noordwijk tevreden zijn met een punt

7 april HOEK – Met de rust van het duel met Noordwijk in aantocht, leek Hoek genoegen te moeten nemen met een 1-0-achterstand. Tot Sidy Ceesay één minuut voor de pauze een geniaal moment had en de bal met een fantastische volley binnen schoot (1-1). De thuisploeg was daardoor weer terug in de wedstrijd en kwam tien minuten na rust via Rik Impens zelfs op voorsprong. Het bleek niet voldoende voor een nieuwe zege, want koploper Noordwijk kwam na rust langszij (2-2).