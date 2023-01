Tennissers uit oorlogsgebied domineren speelschema Australian Open en houden discussie levend

LIVE Bundesliga en Serie A | Maakt Daley Blind zijn debuut voor Bayern München?

Vandaag wordt er gevoetbald in twee grote buitenlandse competities, de Bundesliga en de Serie A. Bayern München staat vanaf 20.30 uur tegenover 1. FC Köln. Gaat Daley Blind zijn debuut maken voor de recordkampioen? In deze widget houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.

19:14