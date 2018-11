Tennissers denken aan het milieu in Londen

Rinus van de Ven wil niet weer met de dood spelen

6 november VLISSINGEN Lange tijd kon Rinus van de Ven de verleiding weerstaan om te gaan crossen. De Vlissinger was in 2010 na een zware crash – zijn zoveelste in een turbulente carrière – gestopt en hij wist dat het niet verstandig was om de draad weer op te pakken. Want dan zou hij weer met de dood gaan spelen… ,,Het was puur uit zelfbescherming.”