Tennissers balen van training tijdens eerste WK-duel Oranje: ‘Niemand wil ruilen’

,,We zijn ingedeeld om van 15.00 uur tot 19.00 uur te trainen en hebben bij de Italianen en Canada een verzoek neergelegd om te ruilen. Maar de Canadezen wilden niet meewerken en van Italië hebben we nog geen reactie gehad”, aldus Haarhuis. ,,De trainingen gaan natuurlijk voor, maar we hopen nog wel iets te kunnen regelen. Een dag voor de wedstrijd trainen we ook geen uren.” Dinsdag is Australië de tegenstander in de kwartfinale.

Haarhuis is een groot voetballiefhebber. In 1998 stond hij in de finale van Wimbledon toen de voetballers het op het WK in Frankrijk in de kwartfinales opnamen tegen Argentinië (2-1), toen Dennis Bergkamp kort voor tijd de winnende goal maakte in Marseille. ,,Destijds werd ik door de vader van Jacco Eltingh vanaf de tribune de hele tijd met vingergebaren op de hoogte gehouden van de tussenstand. ‘Sjakie, we hebben gewonnen’, zei ik toen tegen Jacco. ,,Waar heb je het over? We staan achter eikel’, zei hij toen. ,,Pas na dat nieuws kon ik vrijuit spelen”, aldus Haarhuis, die samen met Eltingh Mark Woodforde en Todd Woodbridge in de eindstrijd versloeg.