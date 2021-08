Tennisser Van de Zandschulp naar tweede ronde US Open

RUDESTATS Rode drieluik bij Goes is zeldzaam, maar niet uniek in het Zeeuwse topvoetbal

30 augustus GOES - In de eerste drie competitieweken van dit seizoen eindigde Goes zijn wedstrijden telkens tegen tien man. Achtereenvolgens bij Sportlust’46, Harkemase Boys en zaterdag de amateurs van Ajax werd een speler met een rode kaart uit het veld gestuurd. Optimaal profiteren lukte de Zeeuwse derdedivisionist niet, want alledrie de wedstrijden eindigden in een gelijkspel.