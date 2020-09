Tennisser Rojer loopt eindstrijd dubbelspel US Open mis

Sprinter Ackermann wint ook tweede etappe in Tirreno

8 september Pascal Ackermann heeft ook de tweede etappe in Tirreno-Adriactico gewonnen. De Duitser was net als gisteren de snelste in een massasprint. De renner van Bora-Hansgrohe verwees Fernando Gaviria en Rick Zabel naar de plaatsen twee en drie.