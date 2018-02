Tennisser Harrison vrijgesproken van racisme

'Time out' werd definitieve breuk: Zwartelé vertrekt door achterdeur bij Goes

15 februari GOES - Henk Zwartelé is gestopt als voorzitter van voetbalvereniging Goes. Medio januari legde de preses zijn taken neer. De situatie werd in eerste instantie omschreven als een ‘time out’. De breuk bleek echter van definitieve aard. ,,Er komt geen afscheid”, aldus de ex-voorman. ,,Ik vertrek via de achterdeur, met pijn in het hart. Het boek is definitief dicht.”