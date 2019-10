Tennisser Chatsjanov al snel onderuit in Parijs

Veldver­lich­ting Goes wordt eindelijk in gebruik genomen

14:19 GOES - Nu onder meer de problemen met de kabels onder de grond verholpen zijn - deze konden de hoeveelheid ampère niet aan - beschikt voetbalvereniging Goes over verlichting rondom het hoofdveld. Clubs die op divisieniveau acteren, dienen conform de licentie-eisen van de KNVB te beschikken over veldverlichting.