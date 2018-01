Tennissensatie Chung voorlopig geblesseerd aan de kant

Wolff vertrekt aan het eind van dit seizoen bij hoofdklasser Goes

13:03 GOES - Raymond Wolff vertrekt aan het eind van dit seizoen bij Goes. De aanvallende middenvelder heeft dat trainer Rogier Veenstra laten weten. Wolff kwam afgelopen zomer over van VC Vlissingen. ,,Ik heb de afgelopen jaren nogal wat blessures gehad'', laat Wolff weten. ,,Ik weet nog niet wat ik volgend seizoen ga doen. Goes wilde een gesprek, maar ik heb aangegeven dat dat niet nodig was.''