Tennispartij in Brisbane begint in 2018 en eindigt in 2019

Schou­wen-Duiveland is nu een blinde vlek op de korfbal­kaart

11:38 ZIERIKZEE - 2018 is het jaar waarin het korfbal op Schouwen-Duiveland na dik honderd jaar een stille dood stierf. De korfbaltak van Sportclub Zierikzee ging in de zomer namelijk ter ziele. Daarmee kwam een einde aan een tijdperk. Ooit leefde de sport in elke kern; het eiland had geruime tijd zelfs een eigen bond.