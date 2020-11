Tenniser Zverev gaat gebukt onder beschuldigingen ex-vriendin: ‘Zo ben ik niet opgevoed’

De Russin Olga Sjaripova bracht onlangs naar buiten dat Zverev haar tijdens hun relatie in 2018 fysiek en geestelijk heeft mishandeld. Zo zou hij een keer hebben geprobeerd haar te wurgen. Ze meldde in het magazine Raquet dat het misbruik haar zelfs tot een poging tot zelfmoord had aangezet.

,,We hadden onze ups en downs, maar het beeld van hoe onze relatie in het openbaar wordt beschreven, klopt niet. Het was gewoon niet zo. Dat is niet wie ik ben, zo ben ik niet opgevoed door mijn ouders”, aldus de 23-jarige Zverev, in 2018 winnaar van de ATP Finals. ,,Ik word verdrietig van de impact die dergelijke valse beschuldigingen kunnen hebben, op de sport, op de wereld erbuiten en ook op mijzelf. Ik bied oprecht mijn excuses aan dat de focus is verschoven van de sport.”