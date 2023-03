Tennisduo Haase en Middelkoop alweer uit elkaar: ‘Het is anders gelopen dan we hadden gehoopt’

Het leek zo’n logische keuze, afgelopen november. Robin Haase en Matwé Middelkoop, samen al geregeld succesvol geweest in het dubbelspel, gingen een vast duo vormen. Een paar maanden later zetten ze alweer een punt achter de samenwerking.

In Miami spelen ze deze week hun laatste toernooi samen. ,,Na het toernooi van Dubai hebben we besloten uit elkaar te gaan”, laat Haase vanuit Florida weten. ,,Het is anders gelopen dan we hadden gehoopt. Dat komt door meerdere dingen, maar het belangrijkste is dat we een andere visie hadden op het spel en het spelen met elkaar.”

Haase (35) had tot en met afgelopen seizoen zijn prioriteit liggen op het enkelspel, al dubbelde hij altijd veel. Bij de acht ATP-titels die hij in het dubbelspel won, vormde hij vijf keer een koppel met Middelkoop. Vorig jaar, toen als gelegenheidskoppel, pakten ze de titel bij het ABN Amro Open in Rotterdam. Dit jaar was er ook snel succes met de hoofdprijs in Montpellier.

Bij de aankondiging van hun samenwerking werden de Olympische Spelen van Parijs 2024 als doel uitgesproken. Maar Haase en Middelkoop (39) gaan nu weer ieder hun eigen weg. ,,We hebben het heel erg geprobeerd te laten slagen, in plaats van dat het automatisch ging. Dat maakte het lastig”, zegt Haase. Beiden gaan nu op zoek naar een nieuwe dubbelpartner. ,,Maar veel spelers liggen vast. En dan is het mijn ranking van 48 nog ietsje moeilijker dan voor Matwé, die op plek 21 staat.”

Haase en Middelkoop wonnen bij het Masters-toernooi in Miami hun eerste partij en staan komende nacht in de achtste finale.