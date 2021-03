Tenniscarrière zwangere Krajicek nog niet ten einde: ‘Tot ergernis van mijn vriend’

Door Lisette van der Geest



Er was een tijd dat Michaëlla Krajicek (32) liever in Praag over straat ging. Daar leefde ze redelijk anoniem, werd ze niet zo vaak herkend als de vrouw met de bekende achternaam die ooit als veertienjarig wonderkind de tenniswereld bestormde, maar uiteindelijk nooit de belofte voor meer inloste. In Tsjechië, het land waar haar ouders geboren zijn en ze deels opgroeide, voelde ze nauwelijks druk. Anders dan Nederland. Nu zit ze in Alphen aan den Rijn en bevindt ze zich op een kantelpunt in haar leven.