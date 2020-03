Tennisbond schrapt weer toernooi in Azië

Het lichaam van Erwin Franse werkt weer mee, nu wil hij Hoek verder helpen

2 maart HOEK - Precies 123 dagen nadat hij in het bekerduel met PEC Zwolle (0-3) geblesseerd naar de kant moest, maakte Erwin Franse zijn rentree voor Hoek. De 22-jarige aanvaller kwam zaterdag in het duel met Ter Leede na een uur spelen binnen de lijnen, maar ook hij kon het tij niet keren. ,,De realiteit is dat je na een zware blessure nog even nodig hebt om er weer in te komen’’, weet Franse.