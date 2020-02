Tennisbond heft dopingschorsing Robert Farah op

TOPSCORERS Steve Schalkwijk nu weer solo koploper na Amsterdam­se goal

14:33 VLISSINGEN - Steve Schalkwijk blijft maar scoren. Zaterdag opende hij de score voor Goes in het bezoek aan Ajax (1-1). Daarmee kwam hij op vijftien goals voor het seizoen, goed voor dertig punten in het PZC-topscorersklassement. Daarmee is hij alleen koploper.