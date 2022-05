Tennisbaby op komst: Elina Svitolina en Gaël Monfils verwachten een dochtertje

Shirin van Anrooij voor het eerst in top 5 World Tour-wed­strijd

SAN SEBASTIÁN - Shirin van Anrooij is zondag voor de eerste keer in haar carrière in de top 5 van een World Tour-koers gefinisht. De twintigjarige wielrenster uit Kapelle gaf de slotetappe van de Ronde van het Baskenland kleur, reed op 8 kilometer van de meet nog solo op kop, maar moest zich uiteindelijk tevreden stellen met die vijfde plek. Het verschil met winnares Demi Vollering was 15 seconden.

