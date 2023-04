Tennis niet de enige sport met een racket, denk aan beachtennis, padel en pickleball

Beachtennis: blijf niet stilliggen op je handdoekje

,,De ultieme gelukservaring op het zand’’, zo omschrijft Arend van Triest de sport waar hij zijn hart aan heeft verpand. Als coördinator beachtennis van de KNLTB die zelf ook graag een balletje slaat, voelt hij dat zand in de zomer vaak tussen zijn tenen. Of tussen zijn tanden, na het maken van een spectaculaire snoekduik om een punt te redden.

Beachtennis speel je met een klein racket of batje (dat lijkt op een padelracket) en een geel-oranje tennisbal. Die moet direct over het net worden geslagen en mag de grond niet raken. Snelle reflexen zijn daarom noodzaak. De sport wordt veruit het vaakst gespeeld als dubbelspel, dus met twee tegen twee. De puntentelling lijkt heel erg op die van tennis, het veld heeft dezelfde afmetingen als een beachvolleybalveld (8 bij 16 meter) en het net hangt 1,70 meter hoog.

Geen officiële vereiste, wel onmisbaar voor de sfeer: een draagbare radio of speaker met lekkere strandmuziek. Want hoewel beachtennis een officiële sport is die valt onder de International Tennis Federation (ITF), draait het vooral ook om gezelligheid bij deze zomeractiviteit, die in Brazilië meer dan een miljoen spelers telt. ,,Door de setting op het strand en de laagdrempeligheid van de sport is het heel gemakkelijk om andere spelers te ontmoeten’’, zegt Van Triest, zelf meervoudig Nederlands kampioen. ,,Perfect voor iedereen die niet kan blijven stilliggen op een handdoekje.’’

Padel: net als je denkt verslagen te zijn…

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Behoeft padel nog enige introductie? Waar je Nederlanders niet zo lang geleden moest uitleggen dat je de naam van de sport niet uitspreekt als ‘pèddel’ maar als ‘pá-dèl’, daar schieten de banen nu als paddenstoelen uit de grond. Twee jaar geleden telde ons land 470 padelbanen, verdeeld over 206 locaties, inmiddels zijn dat er 1630 (!) op 460 locaties. Via Meet & Play van de KNLTB kun je in elke provincie een baan zoeken en boeken.

Waarom deze mix van tennis en squash in korte tijd zo populair is geworden? De onvoorspelbaarheid, denkt Frank Neering. ,,Het verrassingseffect van padel geeft de sport een extra dimensie’’, aldus de programmamanager padel van de KNLTB. ,,In de kooi moet je op alles voorbereid zijn. De bal gaat telkens weer anders, en net als je denkt verslagen te zijn, krijg je onverwacht toch weer een tweede kans, bijvoorbeeld door de hulp van de wanden. Maar ook het hekwerk van de kooi doet mee in het spel en je mag zelfs helemaal buiten de kooi de bal nog terugspelen.’’

Padel, eind jaren 60 ontstaan in Mexico, telt miljoenen spelers in toplanden als Spanje en Argentinië. Je speelt het op een ommuurd terrein van 10 bij 20 meter. Het padelracket is kleiner en dikker dan een tennisracket en de speciale padelbal serveer je onderhands over het net naar de tegenpartij. Neering: ,,Het is verrassend makkelijk te leren, ook als je nog geen ervaring hebt met racketsport.’’

Pickleball: alleen een paar schoenen nodig

Volledig scherm © Getty Images

Een vleugje badminton, een snufje tennis en een beetje tafeltennis: dat is pickleball. De sport ontstond op een zomerdag in 1965, toen drie Amerikaanse vrienden wilden badmintonnen maar de rackets niet konden vinden. Ze hadden alleen een badmintonnet, een plastic bal met gaten en zelfgemaakte tafeltennisbatjes van hout. Misschien lukte het daarmee…?

Het geïmproviseerde tijdverdrijf van toen is uitgegroeid tot een volwassen sport met 9 miljoen beoefenaars in de Verenigde Staten. In Nederland, waar pickleball exact tien jaar geleden voor het eerst werd gespeeld, zijn dat er ruim 500, maar dat aantal neemt snel toe. Onder meer vanwege de toegankelijkheid van de sport, zegt Corinne Wagner, die vanuit de KNLTB verantwoordelijk is voor pickleball. ,,Het is voor alle leeftijden, snel aan te leren en het enige wat je nodig hebt is een paar schoenen.’’

Er zijn in ons land nu zo’n 30 locaties en groepen waar je pickleball kunt spelen en elke groep beschikt over paddles (rackets) die je kunt gebruiken als je een keer wilt meedoen. ,,Dat maakt de sport ook goedkoop voor iedereen.’’ Voor tennissers kan het een complementaire sport zijn: het reactievermogen verbetert, omdat de bal zo snel heen en weer gaat over het net. De paddle heeft een kort handvat, de bal is licht en het veld is kleiner dan bij tennis. Er kan al snel een partijtje worden gespeeld. Precies nog zo laagdrempelig als in 1965.