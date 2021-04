Tennis heeft de wind mee: veel nieuwe spelers tijdens coronatijd

Tennis is een van de weinige sporten in Nederland die sterker uit de coronatijd komt. Bij een bloeiende vereniging als Tennisclub Tilburg is zelfs een ledenstop afgekondigd. ‘Het zijn bijzondere tijden.’

Deden de laatste jaren toch vooral verhalen over een vergrijzend ledencorps bij de Nederlandse clubs de ronde, inmiddels daalt de gemiddelde leeftijd snel. Tennisbond KNLTB kende in 2020 een opmerkelijke ledengroei. Na tien jaar van teruggang was er vorig jaar voor het eerst weer een stijging: van 549.000 bondsleden in 2019 naar 567.000 in 2020. En de koek is nog niet op, want de eerste cijfers van 2021 laten zien dat de trend doorzet: meer instroom, minder uitstroom, in alle leeftijdsgroepen. En dat in alle provincies. Tennis is weer hip.

Met toestemming van de overheid hebben de jongste jongeren op de tennisbanen net iets meer vrijheid. En ze profiteren ervan: door heel Nederland zakt de gemiddelde leeftijd van het ledenbestand van tennisclubs snel.

,,Op 1 maart 2021 hadden we 5,7 procent meer leden dan op 1 maart 2020’’, zegt KNLTB-­woordvoerder Ellen Julius. ,,Dat is een plus van 30.000 leden. We zijn echt trots op de manier waarop verenigingen in heel Nederland al die nieuwe leden hebben verwelkomd.’’ Veel opzeggingen? Geen tennisclub die er momenteel last van heeft.

Die opmerkelijke opmars heeft verschillende oorzaken. De tennisbond werkt met de clubs al enkele jaren aan een nieuw en beter passend aanbod; ook begint padel steeds populairder te worden. Maar corona is de belangrijkste oorzaak van de opleving. Waar heel veel sporten stil kwamen te liggen, kon er zelfs tijdens de lockdowns vaak ‘gewoon’ worden getennist op de honderden tennisparken in het land.

De dertien gravelbanen bij Tennisclub Tilburg zijn vrijwel elke dag volgeboekt. Over uitbreiding wordt ernstig nagedacht.

Geen zomerstop

Afstand houden is, zeker in het enkelspel, natuurlijk ook geen enkel probleem. En een goede gravelbaan kan tegenwoordig bijna het hele jaar door worden bespeeld, periodes met sneeuw en strenge vorst daargelaten. ,,Wat wij zelf al lang wisten, kwam vorig jaar opeens tot uiting: tennis is een aantrekkelijke sport’’, aldus Julius. ,,In de zomer hebben veel mensen tennis ontdekt. Zij wilden na het lange thuiszitten graag sporten en bewegen, vooral buiten. Veel sporten hebben echter een zomerstop. Tennis en padel niet, dat doe je de hele zomer door. En zelfs in de winter, hebben we nu ook gezien.’’

Tilburg

Volledig scherm Portret van voorzitter Maikel Veroude bij Tennisclub Tilburg (TCT). © Bart Hoogveld Bij Tennisclub Tilburg (TCT) kunnen ze erover meepraten. Al moet ook voorzitter Maikel Veroude zich zo nu en dan in de arm knijpen. ,,Bijzonder, dat is het. We werken momenteel zelfs aan een businesscase om te kijken of de aanleg van een extra baan en nog meer padelbanen haalbaar is. En dat terwijl ik ook nog de beelden voor me zie van die ‘troosteloze bende’, toen we even helemaal niet mochten tennissen.’’

Het was behelpen, vorig jaar. ,,Iedere week waren er nieuwe protocollen en moesten we als bestuur de boel weer overhoop gooien. Dan een lintje om het clubhuis, dan weer eenrichtingsverkeer, dan weer wel dubbelen, dan weer niet. Aan het informeren van de leden hadden we bijna een dagtaak. Sommigen verwachtten dat vijf minuten na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge al uitgewerkt op de site stond wat de maatregelen voor onze club betekenden. Alsof ik een direct lijntje met Mark en Hugo had. We raakten daar trouwens wel aan gewend en schakelden steeds sneller. En gelukkig heeft de KNLTB geholpen met duidelijke informatie en richtlijnen voor tennis en padel.’’

Er was een kortstondige periode dat er helemaal niks mocht en dat ook het gravel van het complex nabij het Koning Willem II Stadion in Tilburg lag te verstoffen. Maar in de zomer kon er zowaar in het enkel- én het dubbelspel worden gespeeld en waren er zelfs toernooien. Ook de najaarscompetitie kon (deels) doorgaan, het clubhuis serveerde nota bene drankjes en hapjes.

Quote Voor de uitbater van het clubhuis was het een hard gelag; dat raakt je, ook als mens voorzitter Maikel Veroude

Sinds oktober was het echter lange tijd alleen toegestaan om te ‘enkelen’. En ook de horeca ging weer dicht. ,,Dat is, ook voor de uitbater, een hard gelag. Het clubhuis wordt gepacht, er is een gezin dat daarvan moet eten. Dat raakt je als clubbestuurder, maar ook als mens. Je doet dan als club voor die man toch iets aan de huur.’’

Volledig scherm Met toestemming van de overheid hebben de jongste jongeren op de tennisbanen net iets meer vrijheid. En ze profiteren ervan: door heel Nederland zakt de gemiddelde leeftijd van het ledenbestand van tennisclubs snel. © Bart Hoogveld Het doet Veroude wel goed dat zijn leden zich er stoer doorheen slaan. ,,De mensen weten inmiddels wel dat ze zich niet in de kleedkamer kunnen omkleden, dat we de richtlijnen van het RIVM volgen en er niet de hand mee lichten.’’

Zomer Challenge trekt zelfs complete voetbalelftallen De Zomer Challenge van 2020 is een heuse ledenmagneet gebleken. Het compacte lidmaatschap van drie maanden was niet alleen een mooie manier om kennis te maken met tennis en padel, veel van de deelnemers verlengden na de zomer hun ‘verbintenis’ met de club voor onbepaalde tijd. Deelnemers aan de Zomer Challenge kunnen tijdens hun lidmaatschap onder meer onbeperkt vrij spelen, een aantal tennislessen volgen en meedoen aan een eindtoernooi. De KNLTB was zo verheugd over de inschrijvingen in 2020 dat de Zomer Challenge in 2021 een vervolg krijgt. Bij de 550 deelnemende clubs in 2020 schreven liefst 18.000 nieuwe tennissers in. Ruim 40 procent daarvan is vervolgens lid van de vereniging gebleven. Opvallend was met name het grote aantal relatief jonge deelnemers. Waar diverse clubs dreigen te vergrijzen, was de aanwas in de zomermaanden juist het grootst in de categorie tussen 25 en 34 jaar. Meer dan 13.000 inschrijvers waren onder de 45, slechts 500 boven de 65. Ook opmerkelijk: het aantal inschrijvingen van sporters die al een andere sport beoefenden, maar in de zomerstop iets anders wilden proberen. Soms meldden zelfs complete voetbalelftallen van de nabijgelegen VV of FC zich aan. Onder de deelnemers aan de Zomer Challenge waren nieuwelingen én herintreders: 53 procent was al eens eerder lid van een tennisvereniging. Meer info: tennis.nl/zomerchallenge

Hek van de dam

Tennisclub Tilburg club zat sowieso al in de lift, mede dankzij de komst van een nieuwe wijk vlakbij. ,,In vijf jaar tijd waren we al van 837 naar 1025 leden gestegen. Maar inmiddels is het hek wel van de dam.’’ Vorig jaar nog droeg de Zomer Challenge (zie kader) nadrukkelijk bij aan de explosieve ledentoename. ,,We zitten inmiddels ruim boven de 1400 leden. Het leek erop dat het nog wel even door zou gaan. Daarmee zouden we het onze huidige leden wel lastig maken. We hebben dertien gravelbanen, die staan vrijwel iedere dag volgepland.’’

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Dat heeft gezorgd voor de terugkeer van een oud fenomeen: de ledenstop. In de jaren 80 en 90 hadden veel tennisverenigingen een dergelijk slot op de deur, toen de populariteit van de sport geen grenzen kende. Nu heeft Veroude het woord dus weer moeten uitspreken. ,,We werken aan een oplossing. We hebben al gemeten op het park en overwegen een aantal banen een kwartslag te draaien zodat er ruimte komt voor een extra baan. Bovendien komen er naast de drie padelbanen die we in 2020 in gebruik hebben genomen waarschijnlijk nog eens drie bij. Als we de ingang van het park iets veranderen, is daar bij de entree plek voor. Voor de wintermaanden denken we aan het plaatsen van een ‘blaashal’ over een paar banen.’’

Verder uitbreiden zit er niet in. ,,We zitten een beetje ingeklemd tussen stadion en parkeerplaats van Willem II en de nieuwe wijk. De enige mogelijkheid is die parkeerplaats, die wordt nu eigenlijk alleen voor de thuiswedstrijden van Willem II gebruikt. Het zou toch mooi zijn als je die op de een of andere manier multifunctioneel zou kunnen gebruiken.’’

Quote Als alles weer losgaat geef ik de eerste dag een rondje aan iedereen die hierheen komt

Uitbreiding of niet, Veroude zag de toekomst van zijn club sowieso al zonnig in. Niet in de laatste plaats doordat nu ook het aantal jeugdleden stijgt. ,,We hebben nooit behoord tot de doorsneeverenigingen, met heel veel oudere spelers en veel jonge kinderen die maar even lid bleven. Nee, bij ons lag het accent sowieso al bij de groep tennissers van tussen 25 en 45, 50 jaar. Zij vormen zo’n beetje 70 procent van ons ledenbestand. We hadden altijd weinig jeugdleden, maar dat zijn er inmiddels van amper 90 in 2016 nu zo’n 200 geworden.’’

Zij mogen, met toestemming van de overheid, net even iets meer dan de rest. Veroude: ,,Ik kan niet wachten tot het moment dat we de boel weer los kunnen gooien. Dat wordt echt een feestelijke dag. Weet je, ik ga namens de club die dag gewoon een rondje geven aan iedereen die naar de baan komt.’’

