Telefoon Van Rijthoven staat roodgloeiend na mentaal gevecht: ‘Het was mijn eerste viersetter ooit’

,,Ik heb mijn telefoon net gecheckt en die staat roodgloeiend. Misschien ga ik daar vanavond nog even rustig voor zitten”, zei Van Rijthoven na zijn zevende zege op rij. Eerder deze maand won hij al het grastoernooi van Rosmalen. Daar ontving hij net als op Wimbledon een wildcard.

Het werd 6-4 6-7 (8) 7-6 (7) 7-6 (4) tegen Opelka, die net als de Nederlander over een sterke service beschikt. ,,Om een break te maken, was al een hele prestatie voor mij. In de tweede set speelde ik een goede tiebreak en toen ik die verloor dacht ik: nu gaan we echt beginnen.”

De tweede en derde tiebreak waren vervolgens voor Van Rijthoven, die het afmaakte met een harde opslag door het midden. ,,Ik was heel erg gefocust waar ik zou serveren en vervolgens wilde ik met volle overtuiging én hard daarheen serveren. Dat lukte”, zei de nummer 104 van de wereld nuchter.

Op gemak in tweede kleedkamer

Van Rijthoven voelt zich ook op het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld op zijn gemak. ,,Het is grappig, want op Wimbledon heb je een kleedkamer voor geplaatste spelers én een voor ongeplaatste spelers. Dus eigenlijk loop ik hier rond tussen spelers die buiten de top-32 staan. En daar kan ik me beter mee identificeren dan met iemand die al grand slams gewonnen heeft. Ik voel me zeker niet zoekende hier”, aldus Van Rijthoven. ,,Veel van de grote jongens die hier rondlopen ken ik nog van vroeger toen we in het juniorencircuit speelden. Dat maakt de toenadering toch een stukje makkelijker.”

,,Het was mijn eerste viersetter ooit, maar het was niet zozeer fysiek zwaar, maar eerder mentaal. In de tiebreak mag je de punten op je service gewoon niet verliezen, want je weet dat er vervolgens een beuk komt. Je moet er elk punt staan. Fysiek voel ik me wel goed, al denk ik wel dat ik lekker zal slapen vanavond.”

Van Rijthoven is de eerste Nederlander in de derde ronde van Wimbledon sinds Igor Sijsling in 2013. Sijsling is nu de coach van Van Rijthoven. ,,Dat ga ik straks nog wel even tegen hem zeggen. Ik ben benieuwd naar zijn reactie. Ik ben heel erg blij om in de derde ronde te staan, nota bene op Wimbledon. Want dat vind ik het mooiste toernooi om te staan.”

Volledig scherm © ANP / EPA

De 25-jarige Van Rijthoven komt vrijdag weer in actie, dan tegen de Georgiër Nikoloz Basilasjvili, de nummer 26 van de wereld. ,,Hij is weer een heel andere speler dan Opelka. Hij serveert niet zo goed als Opelka, maar is in de rally’s beter. Hij gaat voor zijn slagen en slaat heel hard met zowel zijn forehand als backhand. Hij komt niet graag naar het net, dus misschien kunnen we daar iets op verzinnen.”

Trainen met Alcaraz

Donderdag gaat Van Rijthoven trainen met de Spanjaard Carlos Alcaraz, die zich ten koste van Tallon Griekspoor plaatste voor de derde ronde. ,,Mijn coach Igor Sijsling heeft dat geregeld en dat vind ik alleen maar leuk. In mijn ogen is hij een hele grote jongen. Hij speelt vergelijkbaar met Basilasjvili, dus dat is alleen maar mooi.”

Mocht de Nederlander van Basilasjvili winnen dan is mogelijk titelhouder Novak Djokovic zijn tegenstander in de vierde ronde.

Volledig scherm Tim van Rijthoven. © ANP / EPA