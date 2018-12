Taylor lijkt niet gemist te worden op WK darts, maar het blijft wennen

De man die de commerciële dartsbond PDC groot maakte, is op het eerste WK na zijn afscheid haast nergens meer te bekennen. Ja, op de erelijst in het programmaboekje staat-ie nog wel. Net als op een wand aan de zijkant van de zaal, maar ook zonder Phil Taylor (58) gaat het circus verder.

Meer dan 80.000 mensen bezoeken deze weken Alexandra Palace voor een urenlange middag- en of avondsessie darts. Vandaag gaat het toernooi weer verder. Langzaamaan komt het in de cruciale fase. Dat is normaal het domein van Phil Taylor. Zijn opkomstnummer The Power van Snap! kunnen de fans dromen, ontelbare keren moeten ze hem pijltjes naar het bord hebben zien gooien.



Van net achter de werplijn leek de Engelsman te kunnen spelen met zijn tegenstanders. Taylor stond ook vaker op een WK darts dan ieder ander. Steve Beaton kan volgend jaar langszij komen. Deze 54-jarige darter met de gedateerde bijnaam ‘The Bronzed Adonis’ dingt dan voor de 29ste keer mee naar de wereldtitel. Hij won er 0, 16 minder dan Taylor.

De darter uit Stoke-On-Trent was lang de dominante darter. Hij stichtte begin jaren negentig met onder anderen Eric Bristow de commerciële bond PDC en maakte de sport daarna mede groot. Besmuikt werd de PDC nog weleens ‘Phils Darts Club’ genoemd, maar na verloop van tijd stapten steeds meer aansprekende darters over van de oorspronkelijke bond BDO.

Voor Raymond van Barneveld was Taylor verslaan zelfs één van de doelen van zijn overstap in 2006. De keer dat het ‘Barney’ lukte in de WK-finale van 2007 was legendarisch. Daar hebben ze het nu nog over. Het decor was Circus Tavern in Purfleet. Daar kwam de Hagenaar voor een uitzinnige menigte met 3-0 achter in sets, maar vocht zich terug tot 5-5 en nam op het laatste moment een voorsprong tegen de tot dat moment Engelse alleenheerser.

Van ‘Phils Darts Club’ is nu geen sprake meer. Sterker, hij lijkt niet gemist te worden. Een wildcard voor het WK voor de legende? Onbespreekbaar. Met 96 deelnemers uit 28 landen is het toernooi groter dan ooit. ‘The Power’ nam ook al afscheid. Hij haalde vorig jaar bij zijn laatste deelname de finale. Rob Cross won de finale en was de nieuwe held. ‘Voltage’ was pas net gestopt met werken, zoals Taylor dat jaren eerder deed. Taylor maakte voor zijn eerste WK-winst – ook bij zijn debuut – toiletpotten.

Dit jaar is op Cross weer de hoop van veel Engelsen gevestigd. Ook van Taylor, die zich na zijn laatste wedstrijd in Ally Pally al uitliet over zijn nalatenschap. ,,Ik hoop dat de rivaliteit die er tussen mij en Van Barneveld was nu komt tussen Michael van Gerwen en Rob Cross. Of Kan Adrian Lewis zich oprichten? Hij is als een tweede zoon voor me hij kan beter dan hij de laatste tijd heeft laten zien.”

Thuis in Stoke-on-Trent zoekt Taylor ondertussen elke dag toernooi-uitslagen van over de hele wereld op. Hij zegt in Engelse media het darts niet te missen. Altijd maar weer moeten trainen en ook het vele reizen, voor hem is het dat allemaal niet meer waard. Taylor gooit nog wel pijltjes, vooral tijdens lucratieve demonstraties. In januari speelt hij in Nederland tegen onder anderen Van Barneveld.

Taylor is dus nog steeds veel van huis, terwijl ze in Stoke-on-Trent al een aardig plaatselijk dartstoernooitje kunnen houden. Zo komt Ian White ervandaan, net als oudgedienden Ted Hankey en Andy Hamilton. De kans is groot dat Adrian Lewis er ook snel weer is. Vanavond neemt hij het in de vierde ronde op tegen Van Gerwen, de nummer 1 van de wereld en nu de dominante factor.