Taylor Fritz verslaat Cameron Norrie en zet Team World weer op gelijke hoogte in Laver Cup

VIERDE DIVISIE Ruben de Jager laat Kloetinge nog dromen van zege, maar redt weer slechts een punt voor zijn ploeg

Voor de tweede week op rij moest Kloetinge in de vierde divisie genoegen nemen met een gelijkspel. En wéér was het Ruben de Jager die een punt redde voor zijn ploeg. Met de 2-2 in de 77ste minuut liet hij zijn ploeg nog even dromen van een overwinning, maar dat zat er uiteindelijk niet in.

16:26