‘Tante Kiki’ dichter bij magische barrière

TOPSCORERS Vleugel­flit­ser van Goes eerste leider in topscorers­klas­se­ment

11:55 VLISSINGEN - In wedstrijd 5 kwam Erwin Franse zondag niet tot scoren voor Goes (2-1-zege op HBS), maar in de eerste vier wedstrijden had de vleugelflitser al genoeg gescoord om de eerste koloper te worden in het PZC-topscorersklassement.