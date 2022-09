Tallon Griekspoor zet Oranje in Daviscup Finals op voorsprong tegen Kazachstan

‘Een mooi moment voor Terneuzen om horizon­taal over te stappen’

Een opkomst van minder dan 10 procent van het aantal leden, een democratisch genomen besluit en een historisch moment. Ook voetbalvereniging Terneuzen speelt volgend seizoen met het keurkorps in het zaterdagvoetbal en wordt dan ingedeeld in de klasse waarin het op grond van de prestaties van de over anderhalve week startende competitie op zondag zou spelen.

