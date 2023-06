Tallon Griekspoor verovert titel in Rosmalen: ‘Dit was de allermooiste week van mijn leven’

met samenvattingHij moest ontzettend diep gaan, maar dat is aan Tallon Griekspoor wel besteed. Na een spannende finale is hij de nieuwe graskampioen van Rosmalen. Het is de tweede ATP-titel in de carrière van Griekspoor: 6-7 (4-7), 7-6 (7-3) 6-3. ,,Ik wilde dit zó graag.”

Eerst laat hij zich plat voorover vallen op het gras. Vervolgens is er een lange, innige en veelzeggende omhelzing met zijn coach. Uit alles blijkt deze avond wat het voor Tallon Griekspoor betekent om een ATP-toernooi te winnen in eigen land. Hij is he-le-maal leeg, maar wat zou het. Na een uitputtingsslag tegen Jordan Thompson is hij de nieuwe titelhouder in Rosmalen, als opvolger van landgenoot Tim van Rijthoven. ,,Ik ben sprakeloos”, zegt Griekspoor, maar dat blijkt vervolgens reuze mee te vallen. ,,Dit was zo zwaar. Ik was zo nerveus, zo moe. Maar ik wilde dit zo graag. Dit was de allermooiste week van mijn leven.’’

Die spanning is nieuw deze week. Sterker, zelfs op deze finaledag is daar aanvankelijk nog niets van te merken. Als Griekspoor om half twaalf ’s ochtends de baan op gaat om een half uurtje los te slaan, duurt het niet lang of de titel komt ter sprake. Als hij die vanmiddag pakt, neemt hij een duik in de vijver van het Autotron-terrein, zo heeft hij aangekondigd in het dagjournaal van de Libéma Open. En, zo zegt hij nu op baan 6 hardop, ook zijn coach Kristof Vliegen en fysiektrainer Bas van Bentum zullen eraan moeten geloven. Het trio lacht smakelijk.

Hier lijkt één bonk zelfvertrouwen te staan. Geen finalebibbers, maar bravoure. Zo gaat het al de hele week. Hij is totaal in control. Griekspoor denkt bij de warming-up dat hij nog drie uur heeft tot de start van de partij tegen de Australiër Jordan Thompson. Maar een paar bescheiden regenbuien en een lange vrouwenfinale zorgen er uiteindelijk voor dat het nog zes uur duurt voordat hij het centercourt betreedt. Vlak voor zes uur begint de finale; achter de vip-tribune wordt de afsluitende barbecue al in brand gezet, de rook waait over de baan.

Griekspoor heeft, zo blijkt eigenlijk direct, niet zijn beste vorm meegenomen. Hij mist meer ballen dan de rest van de week, is af en toe net een pasje te laat en zijn arm is niet ‘los’. Die focus waar hij het al een paar dagen over heeft, ontbreekt. Niets gaat vanzelf, het is werktennis. Dat is overigens ook de verdienste van Thompson, die maar heel weinig ballen mist en tactisch uitgekiend speelt.

Werktennis

Maar werktennis, daar is Griekspoor, als het moet, echt niet vies van. Na het verliezen van de eerste set in een tiebreak, komt het in de tweede set echt aan op karakter. Hij lijkt op 5-4 het momentum te pakken met een goede break, het publiek gaat er ook echt achter staan. Maar een game later is de voorsprong alweer verdwenen. Weer een tiebreak, maar deze keer is Griekspoor wel bij de les.

In de derde set gaat het om die ene break. Met een heerlijke lob geeft Griekspoor daar op 3-2 de aanzet toe en, gek hoe dat soms werkt in tennis, ineens voelt iedereen: dit gaat niet meer mis. De Nederlander is los, mist bijna geen bal meer en staat even later met de schaal in zijn handen. ,,Ik kan het publiek niet genoeg bedanken. Jullie hebben me er echt doorheen gesleept in de tweede set. Er is voor mij geen mooier gevoel denkbaar dan hier spelen en winnen, dit is het mooiste moment uit mijn loopbaan.”

Als het spannend wordt, is Tallon tien procent beter dan anderen. Kristof Vliegen

Het is zoals coach Kristof Vliegen een dag eerder al heeft gezegd. ,,Als het spannend wordt, is Tallon tien procent beter dan anderen.” Zelf lacht hij om het feit dat hij in trainingssetjes zo vaak verliest. Als het nergens om gaat, kan hij minder diep gaan. ,,Ik geniet van de spanning, van de druk, van het publiek”, zei hij eerder in de week. ,,Op Roland Garros ben ik er enigszins onder bezweken, eerlijk gezegd. Maar hard werken loont en dit soort wedstrijden doen wat extra’s met mij.”

Door de titel behoort Griekspoor nu voor het eerst in zijn carrière tot de beste dertig spelers ter wereld. Hij is de beste Nederlander op de wereldranglijst en verbetert de beste ranking van coach Vliegen, dat gaat de Belg nog wel even horen. ,,Maar het is nog niet gedaan hè”, zegt hij op zijn Vlaams.

Wimbledon

Het succes op gras belooft inderdaad veel goeds. Lange tijd dacht Griekspoor dat hij vooral op gravel goed uit de voeten kon. Nu heeft hij een titel op hardcourt (eerder dit jaar in Pune) en op gras. ,,Dat idee van dat favoriete gravel is een beetje van de baan”, zegt hij. Laat Wimbledon maar komen.

