Tallon Griekspoor pakt wederom de 80 ATP-punten met eindzege op Dutch Open

Griekspoor maakte het na een uur en tien minuten af op zijn eerste wedstrijdpunt. Hij gunde de Spanjaard geen enkel breakpoint en sloeg negen aces. De 26-jarige Griekspoor, de nummer 47 van de wereld, was vorig jaar in de finale landgenoot Botic van de Zandschulp de baas. Hij won in 2021 maar liefst acht challengertoernooien.