Tallon Griekspoor nadert Botic van de Zandschulp op ATP-ranglijst

De Nederlander liet zich afgelopen week in Marseille in de eerste ronde verrassen door de Fransman Lucas Pouille, die met een wildcard was toegelaten. Botic van de Zandschulp strandde in Doha in de tweede ronde. De 26-jarige Gelderlander bleef de nummer 50 van de wereld.

Novak Djokovic voert de ranglijst nog steeds aan. De Servische tennisser, die deze week in Dubai alsnog aan zijn seizoen begint na zijn controversiële ‘verbanning’ van de Australian Open, kan de eerste plaats echter kwijtraken aan Daniil Medvedev. De Rus neemt de koppositie sowieso over als hij het toernooi van Acapulco wint. In alle andere gevallen is hij afhankelijk van het resultaat van Djokovic in Dubai. ,,Het is in zijn handen, hij verdient het om de nummer 1 te worden”, zei Djokovic. ,,Als het deze week gebeurt, dan ben ik de eerste om hem te feliciteren.”