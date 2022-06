Tallon Griekspoor loopt halve finale op Mallorca mis

PODCAST #36 Weinig manieren, een slimme geschiede­nis­do­cent en een Roemeens internatio­nal

Nog één finale in de nacompetitie - aanstaande woensdag tussen SKNWK en Wolfaartsdijk - en het Zeeuwse voetbalseizoen zit erop. In aflevering #36 van de PZC Voetbal Podcast bespreekt presentator Juriën Dam de ontwikkelingen in de verschillende nacompetitie met de verslaggevers Rudy Boogert en Barry van der Hooft.

20 juni