Tallon Griekspoor lijdt zure nederlaag tegen Stan Wawrinka in Monte Carlo

Met video Hilarisch! Keeper ‘verwisselt’ strafschop­stip met bal en de rest laat zich raden

Een zeer opmerkelijk moment in de Zweedse competitie vandaag. In het duel tussen Häcken BK en Hammarby IF ging het al heel snel mis voor de bezoekers. Keeper Oliver Dovin kreeg de bal in de vijfde minuut van de wedstrijd teruggespeeld, hij nam de bal aan, maar verwisselde vervolgens de bal met de strafschopstip.