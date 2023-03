Tallon Griekspoor komt niet in de buurt van stunt tegen Novak Djokovic, Van de Zandschulp wel verder

met videoTallon Griekspoor is bij het ATP-toernooi van Dubai in de achtste finales uitgeschakeld door Novak Djokovic. Ondanks een opleving diep in de tweede set kwam de Nederlander tegen de nummer 1 van de wereld nooit in de buurt van een stunt: 2-6 en 3-6.

Djokovic werd gisteren nog aan het wankelen gebracht door de Tsjechische qualifier Tomas Machac, maar vandaag domineerde de Serviër weer als vanouds. Al in de eerste game van de wedstrijd brak hij door de service van Griekspoor, die pas op 3-0 zijn eerste game pakte. Dat bleek niet genoeg om de spanning echt te laten terugkeren.

Ook in de tweede set had Griekspoor, in de eerste ronde nog te sterk voor de Fransman Constant Lestienne, weinig in te brengen tegen zijn ongenaakbare opponent. De nummer 39 van de wereld werd op een 5-0 achterstand gezet, waarna hij toch nog even tegenstribbelde. De 26-jarige Haarlemmer behield tot twee keer toe zijn eigen service en snoepte zelfs een servicegame af van Djokovic, die de klus vervolgens na vijf kwartier spelen alsnog klaarde.

Het was na de US Open van 2021 de tweede keer dat Griekspoor tegenover de 22-voudig granslamwinnaar stond. Ook in New York had hij destijds weinig in te brengen (2-6, 3-6, 2-6). Djokovic voert deze week de wereldranglijst voor de 378ste week aan, een record.

Griekspoor is bezig aan zijn beste jaar tot nu toe. Dat begon met toernooiwinst in het Indiase Pune, gevolgd door het bereiken van de derde ronde op de Australian Open. In Rotterdam reikte hij tot de halve finales terwijl hij vorige week de Rus Andrej Roeblev in Doha liet ontsnappen. Daardoor wacht hij nog op zijn eerste overwinning tegen een top 10-speler. Tegen Djokovic zat dat er dus geen moment in.

Novak Djokovic domineerde tegen Tallon Griekspoor weer als vanouds.

Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp slaagde er eerder op de dag wel in om de kwartfinales te bereiken. De 27-jarige Nederlander had het erg lastig met Mikael Ymer, de nummer 59 van de wereld, maar won uiteindelijk wel: 3-6 6-3 6-3.

In de eerste set was het Van de Zandschulp (ATP-33) die als eerste een break forceerde, maar Ymer repareerde de schade een game later alweer. De Nederlander worstelde met zijn service en liep tegen twee breaks op rij aan, waarmee de set verloren ging.

Ook in de tweede set speelde de tennisser uit Veenendaal niet zijn beste tennis. Hij werd direct gebroken, maar kwam vervolgens wel beter in zijn spel. Ymer moest twee keer zijn service inleveren en Van de Zandschulp hengelde de set met 6-3 binnen. De beste tennisser van Nederland won daarna, zonder groots te spelen, ook de derde set.

Van de Zandschulp neemt het in de kwartfinale op tegen Andrej Roeblev, de nummer 6 van de wereldranglijst. De Rus schakelde Alejandro Davidovich Fokina uit in drie sets.

Botic van de Zandschulp.

