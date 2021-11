Tallon Griekspoor is niet te stoppen en boekt 24ste overwinning op rij

Louis van Gaal ziet oproep Van Dijk om Oranje te steunen de mist in gaan: ‘Het is wel triest’

Louis van Gaal vindt het heel jammer dat het Nederlands elftal dinsdag de laatste wedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Noorwegen zonder publiek moet spelen in De Kuip. ,,De clubs hebben veel geld geïnvesteerd in de coronacheck”, zei hij op een afsluitende persconferentie voor het uitduel van zaterdag met Montenegro. ,,Ik begrijp dat corona belangrijker is dan voetbal, maar dit is niet logisch nadenken.”

