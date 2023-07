Tallon Griekspoor in eerste ronde Wimbledon onderuit na onderbreking van 31 uur

Tallon Griekspoor is uitgeschakeld op Wimbledon. De beste tennisser van Nederland kon vanavond na een lange onderbreking zijn partij tegen Márton Fucsovics nog afmaken, maar verloor in de eerste ronde van de Hongaar: 6-4, 6-2, 6-4. Gijs Brouwer en Botic van de Zandschulp komen door de vele regenval in Londen donderdag pas in actie in de eerste ronde.

Dinsdagmiddag om tien minuten over twaalf werd de eersterondepartij van Tallon Griekspoor op Wimbledon tegen Márton Fucsovics stilgelegd door de regen. De stand op dat moment: 4-6, 1-3, deuce. Precies 31 uur later kwamen beiden vanavond terug op baan 15 voor de hervatting. Twee lange dagen hadden beiden moeten wachten. Ook gisteren regende het tot drie keer toe in Londen. In de spelerslounge zat Griekspoor te kaarten, onder meer met coach Kristof Vliegen en zijn dubbelpartner op Wimbledon Bart Stevens. Af en toe at hij wat, maar de timing van een maaltijd is nog knap lastig als je geen enkele indicatie hebt hoe laat je ongeveer aan de bak moet.

Griekspoor had dinsdag al eerder om een regenonderbreking gevraagd, toen de eerste druppels vielen. Hij kwam maar niet in een goed ritme tegen de Hongaar, die sterk serveerde en weinig fouten maakte. In die zin kwam de regen de Nederlander niet slecht uit. Vlak voordat het ‘play suspended’ klonk, had Griekspoor dinsdag nog een breakpoint weggewerkt. Het is bepaald niet zeldzaam dat een partij kantelt na een (lange) onderbreking, omdat de speler die achter staat tijd heeft om zijn strategie te heroverwegen.

Maar vanavond was Griekspoor na twee punten alsnog gebroken. Hij mopperde over de staat van de baan, was duidelijk nog steeds niet in zijn element en verloor de tweede set in een mum van tijd met 2-6.

Toch toonde Griekspoor zich strijdbaarder dan een dag eerder. Hij ging in de derde set ook beter spelen, maar riep bij een 3-2 voorsprong de fysiotherapeut de baan op. Hij liet zich behandelen aan zijn linkerbeen, maar leek vastbesloten om de partij te verlengen. Mogelijk zelfs nog een dag, want het was inmiddels kwart voor acht. De afgelopen jaren heeft Griekspoor bewezen niet vies te zijn van een slijtageslag. Op Roland Garros voorkwam hij op karakter nog een uitschakeling in de eerste ronde.

Op 4-3 leek Griekspoor kansrijk om te breken en zijn verblijf in Londen te verlengen. Fucsovics werkte het breakpoint echter weg. De game daarop was het andersom wel raak en kon de Hongaar op 5-4 serveren voor de wedstrijd, en deed dat zonder problemen.

Griekspoor vertelde vorige week in een interview met deze krant het gevoel te hebben op een wolk te zitten. Hij won vorige maand het grastoernooi van Rosmalen, de week erop bereikte hij de kwartfinale van Halle. Eerder dit jaar opende hij het tennisseizoen met zijn eerste toernooizege in Pune en speelde hij goed op onder meer de Australian Open en in Rotterdam.

Met dat goede jaar kwam ook een hogere ranking, hij betrad de top 30. Griekspoor was op Wimbledon voor de eerste keer op een grand slam geplaatst, als 28ste. Dat betekent behalve toegang tot de speciale kleedkamer ook een nieuwe status en hogere verwachtingen. Maar op baan 15, ingeklemd tussen het Centre Court en baan 1, voelde dat succes allemaal even ver weg. Het is één van de kleinste decors van het grand slam, veel kleiner ook dan waar Griekspoor de afgelopen maanden speelde. Eerder op de dag was bovendien al duidelijk dat juist deze baan lang vochtig bleef. De Portugees Nuno Burgos was er in de middag lelijk uitgegleden en kwam na dat incident niet meer in de wedstrijd.

Er waren kortom wel wat verzachtende omstandigheden voor Griekspoor. Ook de loting zat niet mee. Nu hij voor het eerst geplaatst was, trof hij alsnog een goede grasspeler. Fucsovics stond vorige maand in de halve finale in Stuttgart. Twee jaar geleden haalde hij op Wimbledon de kwartfinale.

Het laat onverlet dat het een bittere pil is voor Griekspoor. Zeker door de manier waarop hij verloor, hij zat geen moment echt lekker in de wedstrijd. Op een regenachtig Wimbledon viel hij zo in één klap van zijn wolk.

Van de Zandschulp en Brouwer donderdag in actie

Botic van de Zandschulp kwam ook vandaag niet in actie op Wimbledon. Zijn eersterondepartij tegen de Chinees Zhang Zhizhen stond voor dinsdag gepland, maar door de regen werd die uitgesteld. Omdat het woensdag opnieuw een paar uur heeft geregend, kon ook op de derde dag niet het volledige programma worden afgewerkt. Daardoor besloot de organisatie de wedstrijd van Van de Zandschulp woensdagavond laat uit het schema voor die dag te halen.

Gijs Brouwer komt ook pas op donderdag in actie in de eerste ronde. De Nederlandse qualifier neemt het vanavond laat op tegen de Duitser Alexander Zverev, die als negentiende geplaatst is. Ook deze partij zou oorspronkelijk dinsdag worden gespeeld, maar werd ook verplaatst vanwege de regen. Het bleek ook voor deze partij niet haalbaar om op woensdagavond nog te beginnen.

Op woensdag werden talloze wedstrijden afgewerkt die eigenlijk op maandag gepland stonden. De regen zorgde dinsdag op Wimbledon voor veel oponthoud.

Wimbledon: ‘Afhankelijk van veel factoren’

Wimbledon kan weinig met de scheve verhoudingen in het speelschema. Waar titelhouder Novak Djokovic al twee keer in actie is gekomen, heeft Botic van de Zandschulp nog geen bal geslagen in Londen.

“Het schema is afhankelijk van veel factoren, zoals bijvoorbeeld televisiezenders en de rust voor de spelers. Maar het is niet zo dat alle wedstrijden uit de eerste ronde eerst moeten zijn afgerond, voordat partijen uit de tweede ronde kunnen aanvangen”, laat de toernooiorganisatie in een korte reactie weten.

Omdat het dinsdag en woensdag veel heeft geregend is het speelschema flink verstoord. Omdat de wereldtoppers op de overdekte banen spelen, klinkt er vanuit spelers en tennisfans kritiek op de voordelen die de toppers onbewust genieten. Op Wimbledon zijn alleen Centre Court en Court 1 voorzien van een dak.

