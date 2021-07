Tallon Griekspoor geeft op in tweede ronde Gstaad

Terug in de tijd: ‘Bonny Leenders en het Twins Team’

20 juli ZIERIKZEE - In de zomerrubriek van 2021 nemen Zeeuwse sporters ons aan de hand van een oude teamfoto mee terug in de tijd. In de eerste aflevering is het woord aan Bonny Leenders. Met haar 1.65 meter is ze, net als de meeste van haar oude teamgenotes, best klein voor een volleybalster. Met sterk verdedigen en een goede teamspirit wisten ze het toch best ver te schoppen. Van haar oude team is Bonny, tegenwoordig libero bij de vrouwen van Forza Schouwen-Duiveland, één van de weinigen die nog altijd actief is op het volleybalveld.