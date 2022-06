Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven pas laat de baan op in tweede ronde Wimbledon

De 25-jarige Griekspoor, die in de eerste ronde afrekende met Fabio Fognini, neemt het op baan 2 op tegen Carlos Alcaraz, die als vijfde geplaatst is. Het Spaanse supertalent is allesbehalve een erkend graspecialist, dus de mondiale nummer 53 Griekspoor wordt niet kansloos geacht.



Het is de derde partij op de baan 2, na een mannenwedstrijd en een duel uit het vrouwentoernooi. De verwachting is dat Griekspoor en Alcaraz rond 17.00 uur Nederlandse tijd de baan op komen.